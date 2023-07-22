Аргентинець вперше зіграв за американський клуб.

Новачок "Інтер" Маямі Ліонель Мессі відзначився голом у першому турі групового етапу Leagues Cup проти "Крус Асуль" (2:1).

36-річний аргентинець вийшов на поле на 54-й хвилині, а на 90+4-й прямим ударом зі штрафного забив переможний гол. Це був перший матч Лео за клуб з МЛС.

Також у цій зустрічі дебютував Серджі Бускетс. Українець Сергій Кривцов відіграв весь матч.

Leagues Cup - це турнір між клубами МЛС та мексиканської Ліги MX. Три найкращі команди Кубка ліг кваліфікуються в Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

Leagues Cup, груповий етап

Інтер Маямі – Крус Асуль – 2:1

Голи: 1:0 – 44 Тейлор, 1:1 - 65 Антуна, 2:1 - 90+4 Мессі

Мессі став гравцем Інтер Маямі

Нагадаємо, Мессі перейшов в "Інтер" на правах вільного агента, після відходу з ПСЖ. Лео підписав контракт з новим клубом на три роки.

15 липня "Інтер" офіційно представив Мессі, який став найбільш високооплачуваним гравцем північноамериканської ліги МЛС.

Мессі після презентації заявив, що для нього велика честь стати частиною прекрасного проекту і це "фантастична можливість".

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