Аргентинець радий почати новий етап у своїй кар'єрі.

Напередодні "Інтер Маямі" офіційно оголосив про підписання контракту з Ліонелем Мессі.

36-річний аргентинський нападник дав перше інтерв'ю в якості гравця американського клубу. Титулований футболіст зазначив, що він дуже радий почати новий крок своєї кар'єри.

"Я дуже радий почати наступний крок у своїй кар'єрі з "Інтер Маямі" і в США".

Відео дня

Це фантастична можливість, і разом ми продовжимо будувати цей прекрасний проект. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставлених цілей, і я дуже хочу почати допомагати тут, в моєму новому будинку", - наводить слова Мессі офіційний сайт "Інтера Маямі".

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов в "Інтер Маямі" на правах вільного агента, після відходу з ПСЖ. 36-річний аргентинець підписав контракт з новим клубом на три роки.

Повідомляється, що дебют Мессі в складі "Інтера Маямі" запланований на 21 липня.

Додамо, що в американському клубі Мессі гратиме разом із захисником збірної України Сергієм Кривцовим, який перейшов в "Інтер Маямі" минулої зими.

Вас також можуть зацікавити новини: