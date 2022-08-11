Йожеф Сабо не вірить у те, що "Динамо" під силу пройти португальську "Бенфіку".

Київське "Динамо" напередодні здолало австрійський "Штурм" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів і зіграє в раунді плей-оф проти "Бенфіки".

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння між українським і португальським клубами в Лізі чемпіонів.

"Дуже цікаво буде подивитися на гру "Динамо" в матчах з "Бенфікою". Кияни, безсумнівно, будуть діяти від оборони. Однак пресинг лісабонців непорівнянний з пресингом "Штурму". Не виключено, що у динамівців буде багато втрат м'яча.

"Бенфіка" уважно вивчить гру "Динамо" проти австрійців і зробить висновки. Луческу, обираючи склад і тактику на поєдинок з лісабонцями, сподіватиметься, що вдасться відбитися і хтось із динамівців зможе втекти від усіх і забити. Але мені здається, що "Бенфіку" кияни, на жаль, не подолають", - наводить слова Сабо Footboom.

Нагадаємо, київське "Динамо" стартувало в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. У другому раунді "біло-сині" здолали "Фенербахче". Перший матч команди зіграли внічию (0:0) , а у повторній грі в Стамбулі кияни здобули перемогу в овертаймі (2:1).

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" у двоматчевому протистоянні здолало австрійський "Штурм". Номінально домашній матч підопічні Луческу виграли з рахунком 1:0, а у повторній грі в Австрії зазнали поразки в основний час (0:1), але зуміли переломити хід подій в овертаймі і виграли матч з рахунком 2:1.

У раунді плей-офф підопічні Мірчі Луческу зіграють проти португальської "Бенфіки", яка в 3-му раунді впевнено розбила данський "Мітьюлланд" (4:1, 3:1). Поєдинки відбудуться 17 і 23 серпня. Перший матч буде для киян номінально домашнім, а матч-відповідь - гостьовим.

Переможець протистоянні "Динамо" - "Бенфіка" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів, а команда, що програла, відправиться в груповий раунд Ліги Європи.

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