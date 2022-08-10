Йожеф Сабо незадоволений, що футболісти "Динамо" довели гру зі "Штурмом" до овертайму.

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував київський клуб за гру в повторному поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

На думку Сабо, підопічні Мірчі Луческу були зобов'язані вирішувати долю протистояння в основний час, а не доводити гру до овертайму.

"Такого суперника потрібно перемагати і не мучитися. Я, звичайно, вітаю "Динамо" з успіхом, але не впізнаю нашу команду.

З самого початку "біло-сині" чомусь грали повільно і віддавали перевагу контролю м'яча. Це був неживий футбол. Тільки після пропущеного гола "Динамо" отямилося.

Луческу - дуже везучий тренер. Раніше говорили про особливу везучість Лобановського. Куди там. Мірча Луческу стільки вже вирішальних матчів виграв в складних обставинах, діючи від оборони", - наводить слова Сабо FootBoom.

Київське "Динамо" вийшло до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23, здолавши у двоматчевому протистоянні 3-го раунду відбору австрійський "Штурм" (1:0, 2:1).

У наступному раунді підопічні Мірчі Луческу зіграють проти португальської "Бенфіки". Поєдинки відбудуться 17 і 23 серпня. Перший матч буде для киян номінально домашнім, а матч-відповідь - гостьовим.

Вас також можуть зацікавити новини: