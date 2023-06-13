ЧС-2022, ймовірно, стане останнім мундіалем у кар'єрі Мессі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що ЧС-2022 у Катарі був його останнім мундіалем у кар'єрі.

Легендарний аргентинець зізнався, що не планує грати за "альбіселесте" на наступній планетарній першості, яка пройде в США, Мексиці і Канаді в 2026 році.

"Не думаю, що буду брати участь у цьому турнірі. ЧС-2022 був моїм останнім.

Побачу, як все складеться, але швидше за все, ні, я не поїду на наступний чемпіонат світу", - наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини став переможцем ЧС-2022, який приймав Катар. Це була дебютна перемога 35-річного аргентинця на мундіалях.

На мундіалі в Катарі Мессі зіграв сім матчів, в яких забив сім голів і віддав три гольові передачі. Він був визнаний найкращим гравцем ЧС-2022 за підсумками турніру.

Додамо, що Ліонель Мессі нещодавно оголосив про відхід з ПСЖ і перебрався в американський футбольний клуб "Інтер" Маямі. При цьому, як повідомляють ЗМІ, аргентинець відмовився від більш вигідної пропозиції з Саудівської Аравії.

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