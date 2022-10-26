Михайло Мудрик є однією з найбільш обговорюваних персон на трансферному ринку.

Вінгер "Шахтаря" і збірної України Михайло Мудрик може стати найдорожчим футболістом в історії українського футболу.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, після вдалих виступів 21-річного півзахисника "гірників" в Лізі чемпіонів, керівництво донецького клубу прийняло рішення підняти ціну на свого головного таланту.

"У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво "Шахтаря" десь тиждень-два тому заявляло позицію, що торги по Михайлу Мудрику вже буде починати з цифри в 70 млн євро. Це при тому, що до старту в ЛЧ оцінювало вінгера в 50 млн", - написав Бурбас.

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Михайло Мудрик: трансферні чутки навколо українського таланта

Головним фаворитом у боротьбі за Мудрика вважається англійський "Ньюкасл", який після придбання Фондом державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund) вважається найбагатшим клубом у світі.

За інформацією британських ЗМІ, стан нових власників "сорок" оцінюється приблизно в 320 мільярдів фунтів, що в 14 разів більше стану нинішнього власника" Манчестер Сіті", що вважався до цього найбагатшим власником футбольного клубу в світі.

Як повідомляє видання Football Insider, головний тренер "Ньюкасла" Едді Хау вже схвалив трансфер українця. Більш того, сам Мудрик теж дав згоду на те, щоб приєднатися до "сорокам". У той же час, за інформацією джерела, Михайло може наполягти на тому, щоб залишитися в "Шахтарі" до літа, якщо "гірникам" вдасться пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ньюкасл" далеко не єдиний клуб, зацікавлений в покупці Мудрика. Цього літа англійський клуб "Брентфорд" був готовий заплатити "Шахтарю" 30 мільйонів євро за Мудрика, проте керівництво "гірників" тоді наставляло на сумі в 50 мільйонів євро.

Також цього літа Михайла Мудрика намагався роздобути "Байєр". 21-річний футболіст навіть дав згоду на перехід в німецький клуб, проте домовитися з керівництвом "Шахтаря" про перехід українця "фармацевтам" в результаті не вдалося.

Крім того, за грою Мудрика стежать "Евертон", "Ювентус", мадридський "Реал" і лондонський "Арсенал".

Про інтерес до Мудрика також повідомлялося з боку французького ПСЖ. За відомостями ЗМІ, тренерський штаб парижан бачить в українця потенційну заміну бразильському вінгеру Неймару.

Чинний контракт Мудрика з "Шахтарем" діє до літа 2026 року.

У поточному сезоні 21-річний вінгер провів 11 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

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