Туринський "Ювентус" проявляє інтерес до футболіста донецького "Шахтаря" та національної збірної України Михайла Мудрика.
Керівництво іменитого італійського клубу підшукує шляхи для омолодження і посилення команди і вінгер української команди, на їхню думку, підходить на цю роль.
Як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, "Юве" розглядає кандидатуру 21-річного українця для посилення атаки поряд з Доменіко Берарді з "Сассуоло" і Філіпом Костичем з "Айнтрахта".
Варто відзначити, що для підписання Мудрика "Ювентусу" потрібно виграти конкуренцію у "Байєра". Німецький клуб вже погодив умови контракту з футболістом і навіть зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" по трансферу вінгера "гірників".
У минулому сезоні Мудрик зіграв у 19 матчах "Шахтаря", забивши два м'ячі і віддавши дев'ять результативних передач. У червні Михайло дебютував за збірну України в офіційних матчах.
"Ювентус" в минулому сезоні посів четверте місце в Серії А і вийшов в Лігу чемпіонів.
Додамо, що "Ювентус" є найтитулованішим клубом в Італії. За свою історію туринці завоювали 68 титулів, з яких 36 перемог у сСерії А, 13 Кубків Італії, 8 перемог у Суперкубку Італії, 2 у Лізі чемпіонів та інші трофеї.
Михайло Мудрик: кар'єра
- Мудрик-вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". У першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.
- Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".
- Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. У минулому році він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".
- Михайло володіє чудовою технікою і дриблінгом, за що йому дали прізвисько "український Неймар". Вболівальники "Реала" аплодували Мудрику після гри на "Сантьяго Бернабеу" з "Шахтарем".
- У складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 26 матчів, в яких забив два голи і віддав 9 результативних передач.
- Контракт Мудрика з "Шахтарем" розрахований до кінця 2026 року.