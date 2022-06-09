"Ювентус" складе конкуренцію "Байєру" в боротьбі за Михайла Мудрика.

Туринський "Ювентус" проявляє інтерес до футболіста донецького "Шахтаря" та національної збірної України Михайла Мудрика.

Керівництво іменитого італійського клубу підшукує шляхи для омолодження і посилення команди і вінгер української команди, на їхню думку, підходить на цю роль.

Як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, "Юве" розглядає кандидатуру 21-річного українця для посилення атаки поряд з Доменіко Берарді з "Сассуоло" і Філіпом Костичем з "Айнтрахта".

Варто відзначити, що для підписання Мудрика "Ювентусу" потрібно виграти конкуренцію у "Байєра". Німецький клуб вже погодив умови контракту з футболістом і навіть зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" по трансферу вінгера "гірників".

У минулому сезоні Мудрик зіграв у 19 матчах "Шахтаря", забивши два м'ячі і віддавши дев'ять результативних передач. У червні Михайло дебютував за збірну України в офіційних матчах.

"Ювентус" в минулому сезоні посів четверте місце в Серії А і вийшов в Лігу чемпіонів.

Додамо, що "Ювентус" є найтитулованішим клубом в Італії. За свою історію туринці завоювали 68 титулів, з яких 36 перемог у сСерії А, 13 Кубків Італії, 8 перемог у Суперкубку Італії, 2 у Лізі чемпіонів та інші трофеї.

Михайло Мудрик: кар'єра