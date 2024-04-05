Тепер у цього футболіста є два громадянства - Чорногорії та РФ.

Екс-півзахисник збірної Чорногорії та львівських "Карпат" Младен Кашчелан отримав російське громадянство.

"У 2009 році я грав в Україні, в "Карпатах". В мене залишилися негативні спогади. Там усі були дуже токсично налаштовані до іноземців. Я переймався, що в РФ буде те саме, але там все по-іншому", - прокоментував футболіст.

Він додав, що сам він і його дружина пов’язують своє майбутнє саме з цією країною. "Тому ми вирішили отримати паспорти цієї країни", - сказав росЗМІ Кашчелан.

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Хто такий Младен Кашчелан

У 2009 році цей футболіст підписав 3-річний контракт з львівськими "Карпатами" і зіграв за клуб чотири офіційні матчі.

В даний час 41-річний чорногорець грає за "Арсенал" з російської Тули.

Українські футболісти в РФ

Кілька років тому у Росії до 12 років колонії суворого режиму засудили колишнього українського футболіста Василя Василенка, якого звинуватили в шпигунстві.

А у вересні 2023 року стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні розгляне позов колишнього футболіста "Шахтаря" і збірної України Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу, в якому він оскаржує рішення про позбавлення його титулів і заборону на футбольну діяльність в Україні.

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