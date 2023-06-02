72-річний фахівець повернувся до роботи після семирічної паузи в кар'єрі.

Досвідчений український спеціаліст Мирон Маркевич повертається до тренерської діяльності після семирічної паузи в кар'єрі.

72-річний тренер підписав контракт з "Карпатами", повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

На посаді головного тренера "Карпат" Маркевич замінив Андрія Тлумака, який не зміг вивести львівський клуб в українську Прем'єр-лігу. Команда заняла лише 5-те місце за підсумками сезону у Першій лізі.

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У ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що Маркевич приходить під 3-річний проект, а в його тренерський штаб увійдуть Андрій Сапуга, Богдан Стронціцький і Володимир Єзерський.

Умови угоди з тренером клуб не афішує.

За інформацією ЗМІ, Маркевич підписав контракт з" Карпатами " на три сезони з хорошими фінансовими умовами.

Очікується, що в тренерський штаб Маркевича в "Карпатах" увійдуть Андрій Сапуга і Богдан Стронціцький (тренер воротарів), які працювали попередні кілька сезонів разом з Андрієм Тлумаком. Також штаб Маркевича може поповнити Володимир Єзерський, який зараз працює в "Олександрії".

Відзначимо, що для Мирона Богдановича це вже п'ятий прихід на пост головного тренера "Карпат". Раніше він очолював цей клуб в 1992 - 1995, 1996 - 1998, 2001 - 2002 і 2002 - 2004 роках.

Попереднім місцем роботи Маркевича був "Дніпро", яким він керував у період з 2014 по 2016 рік.

Також Мирон Маркевич очолював: "Волинь", "Кривбас", "Металург" Запоріжжя, "Металіст" та інші клуби.

У 2015 році "Дніпро" під керівництвом Мирона Богдановича виходив у фінал Ліги Європи, де поступився іспанській "Севільї". Також з "Дніпром", "Металістом" і "Карпатами" іменитий тренер завойовував бронзові та срібні нагороди чемпіонату України.

З 2016 року Маркевич не працював тренером, очолюючи до 2021 року Комітет збірних УАФ.

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