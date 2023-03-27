Мирон Маркевич дуже незадоволений тим, як збірна України показала себе в матчі з англійцями.

У неділю, 26 березня, в поєдинку другого туру відбору на Євро-2024 з футболу збірна України програла національній команді Англії.

Колишній тренер "Металіста" і збірної України Мирон Маркевич розкритикував "синьо-жовтих" за гру проти англійців.

"Відразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні будуть битися за кожен м'яч. А тут навіть по телевізору було видно - вони всі приречені. Ніякої боротьби, одна жовта картка за гру, одна! Де так грають у футбол? Програйте, але щоб всі побиті пішли з поля. Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди і за такої підтримки, яка у них була. На фронті маса вболівальників воює, ультрас "Дніпра", "Металіста", я з ними на зв'язку. Я знаю, що всі вони дивилися матч, незважаючи ні на що.

На грі повинен бути головний тренер, а не виконуючий обов'язки. Так, буде Ротань, немає питань. Реброва вже чекають третій рік. Приїде "месія" і врятує український футбол. Нехай скаже: "Я влітку точно очолю збірну України". Поки я такого не чув.

З такою командою потрібно дуже багато бігати і не давати грати. З такими командами нічого не зробиш, якщо будеш грати стоячи. Англійці навіть не напружувалися сильно, я чекав зовсім іншого підходу. За рахунку 0:2 треба було характер проявити. Але якщо жодного удару за гру - важко розраховувати на щось", - наводить слова Маркевича espreso.tv.

Нагадаємо, збірна України програла Англії з рахунком 0:2. Обидва голи були забитим у першій половині гри, відзначилися Харрі Кейн і Букайо Сака.

Футболісти української команди за весь матч не завдали жодного удару в площину воріт англійців.

Поєдинок проти Англії був першим для збірної України в рамках відбору на Євро-2024.

Після двох турів "синьо-жовті" займають четверте місце в групі С. Лідирує в цій групі Англія з 6 балами. У Північній Македонії та Італії по 3 очки.

Наступний свій матч у кваліфікації ЧЄ-2024 збірна України зіграє 16 червня проти Північної Македонії.

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