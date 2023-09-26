УАФ працює над підготовкою лінії захисту.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні розгляне позов колишнього футболіста "Шахтаря" і збірної України Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу (УАФ), в якому він оскаржує рішення про позбавлення його титулів і заборону на футбольну діяльність в Україні.

В УАФ заявили, що організація працює над підготовкою позиції у цій справі. Дата засідання суду ще не призначена.

"У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) знаходиться справа про оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції у даній справі. Дата засідання CAS з цього питання буде встановлена окремо.

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Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо) довічно (за поведінку, що шкодить репутації футболу і УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця і срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука і доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади з приводу позбавлення Анатолія почесних звань.

Анатолій Тимощук оскаржив дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши в силі рішення КДК УАФ", - йдеться в офіційній заяві УАФ.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Анатолій Тимощук залишився працювати асистентом головного тренера в російському "Зеніті" і жодного разу публічно не висловився проти війни в Україні. В УАФ відреагували на мовчання колишнього капітана збірної України, викресливши його з історії українського футболу.

Крім того, Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Санкції передбачають блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також заборону на в'їзд на територію України.

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