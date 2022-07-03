Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Тимощука, викреслила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій.

Колишні футболісти збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак зіграють за пітерський "Зеніт" в матчі легенд проти московського "Спартака".

Виставкова зустріч відбудеться в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Російський футбольний союз.

43-річний Тимощук продовжує мовчати про війну та працює на країну-агресора. Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Тимощука, викреслила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій (Анатолій був рекордсменом за кількістю зіграних матчів у футболці збірної України). До того ж Луцька міськрада позбавила Тимощука звання почесного громадянина міста.

Співак після 24 лютого публічно не висловлював свою позицію щодо війни. В чемпіонаті України він виступав за "Чорноморець", "Шахтар", "Зірку" та "Металург" Запоріжжя. В його активі три поєдинки за збірну України у 2001-2002 роках.

Раніше литовський футболіст назвав Тимощука лайном.

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