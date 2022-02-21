Марк Мампассі / фото з відкритих джерел

Центральний захисник Марк Мампассі, який покинув донецький "Шахтар" заради московського "Локомотиву", прийняв російське громадянство.

На офіційному сайті Російської Прем'єр-ліги Мампассі позначений як громадянин РФ.

скріншот РПЛ

У зимове трансферне вікно Марка купив "Локомотив" у "Шахтаря" за чотири мільйони євро. Захисник підписав з московським клубом контракт на 5 років.

Мампассі виступатиме за "залізничників" під №18. Марку надали громадянство Росії, щоб він не вважався легіонером в місцевому чемпіонаті.

Марк Мампассі: що про нього відомо

  • Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" не грав.
  • У цьому сезоні 18-річний Мампассі виступав в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 16 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.
  • У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19. Загалом Марк зіграв 15 матчів за молодіжні збірні України.