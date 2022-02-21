Московський "Локомотив" заявив Марка Мампассі як росіянина.

Центральний захисник Марк Мампассі, який покинув донецький "Шахтар" заради московського "Локомотиву", прийняв російське громадянство.

На офіційному сайті Російської Прем'єр-ліги Мампассі позначений як громадянин РФ.

У зимове трансферне вікно Марка купив "Локомотив" у "Шахтаря" за чотири мільйони євро. Захисник підписав з московським клубом контракт на 5 років.

Мампассі виступатиме за "залізничників" під №18. Марку надали громадянство Росії, щоб він не вважався легіонером в місцевому чемпіонаті.

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