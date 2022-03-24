Форвард "Вест Хема" зізнався, що багатьом росіянам в Англії соромно, що вони мають громадянство Росії.

Футболіст англійського "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як людям з російським громадянством живеться в Лондоні, після того як РФ розв'язала війну в Україні.

Український нападник зізнався, що багатьом людям зараз соромно мати російське громадянство, проте є і багато росіян, які перебувають під впливом пропаганди і підтримують військову агресію РФ.

"Я думаю, людям просто соромно мати російське громадянство, і це добре. Це те, чого ми і добиваємося. Їм повинно бути соромно за це, соромно за те, що вони мовчать, соромно за те, що вони не можуть вплинути на свого "суперпрезидента".

Ті росіяни, які навчаються з моїми дітьми в школі, приходять і кажуть: "Кошмар, що відбувається, наш президент зійшов з розуму".

Вони кажуть це щиро. Пропонують допомогу, якщо комусь треба. Тому я на початку нашої розмови сказав, що я не буду говорити погано про всіх росіян. Є адекватні люди, які розуміють все, і, можливо, намагаються вплинути на це якось, але нічого не відбувається. А є люди тупі, які нічого не бачать – їм показали новини. Просто нація зомбі, як я їх називаю", - наводить слова Ярмоленко "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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