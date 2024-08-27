Двоматчеве протистояння плей-оф Ліги чемпіонів закінчилося з рахунком 1:3.

Український футбольний клуб "Динамо" зіграв внічию із "РБ Зальцбург" у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів-2024/2025.

Гра відбулася у вівторок, 27 серпня, на Stadion Salzburg у австрійському Зальцбурзі. На 12-й хвилині Адам Дагім забив гол у ворота української команди, однак вже на 29-й хвилині форвард "Динамо" Владислав Ванат зрівняв рахунок.

Поразка у першій грі, яка закінчилася рахунком 0:2, не дає українській команді пройти до наступного етапу турніру. Через це подальша єврокубкова кампанія сезону 2024/25 проходитиме в Лізі Європи.

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Динамо у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що 23 липня футболісти київського "Динамо" провели видовищний матч, обійшовши сербський клуб "Партизан" із рахунком 6:2. У матчі-відповіді вони знову вийшли переможцями, в той раз рахунок був 3:0.

6 серпня українські футболісти зустрілися у Польщі з шотландським клубом "Рейнджерс". Вони зіграли внічию, забивши по одному голу. Наступний матч закінчився тріумфом "Динамо", вони забили два голи у ворота противника.

У першому матчі із "Зальцбургом", який також проходив у Польщі, гравці київського клубу програли з рахунком 0:2.

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