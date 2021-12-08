Алжирський новачок гратиме за юнацьку команду киян.

Алжирський вихованець академії "Монако" Ноа Нехар підписав контракт з київським "Динамо".

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Велика гордість оголосити про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякую моїй родині, моєму агентству VV Consulting і родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина", - написав Нехар, зазначивши локацією Лісабон, де зараз знаходиться "Динамо".

Гравець повідомив, що виступатиме за юнацьку команду киян.

Додамо, що "Динамо" поки не оголошувало про підписання контракту з гравцем, який є вихованцем академії французького "Монако".

Читайте такожБенфіка - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонівВідзначимо, що Нехар є клієнтом агентства VV Consulting, що належить колишньому віце-президенту "Монако" Вадиму Васильєву. "Динамо" вже співпрацювало з компанією, підписавши Самбу Діалло минулого літа. Батько Ноа, Бахір Нехар, працює адміністратором збірної Франції з 2015 року, яка стала чемпіоном світу в 2018 році.

Нагадаємо, 7 грудня "Динамо" оголосило про підписання нового довгострокового контракту з найкращим бомбардиром "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА сенегальцем Самбою Діалло.

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Автор: Володимир Медяник