Олександр Петраков вважає, що Андрій Лунін обрав "не той клуб".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков порадив Андрію Луніну покинути мадридський "Реал".

Фахівець озвучив свою думку для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Він вибрав не той клуб. У "Реалі" багато хто був гравцями. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. "Реал" - це красиво, гарно, але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться. У нього є своя голова на плечах", - заявив Петраков.

Керманич збірної України також додав:

"Коли я лише став тренером збірної, то викликав його, а він захворів на коронавірус. Після цього, кажу відверто, я не мав з ним контактів. Мені щотижня дають інформацію про ігрову практику наших футболістів. Я все про кожного футболіста знаю. Як я можу викликати воротаря, котрий уже два роки не грає?".

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Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

Лунін з осені 2020 року став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки що єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Андрій грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольному матчі перед сезоном 2020-2021.

Також з'явилися чутки, що українець може перейти до чемпіона Франції.

Автор: Артем Будрін