Головний тренер збірної України Олександр Петраков порадив Андрію Луніну покинути мадридський "Реал".
Фахівець озвучив свою думку для ПРОФУТБОЛ Digital.
"Він вибрав не той клуб. У "Реалі" багато хто був гравцями. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. "Реал" - це красиво, гарно, але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться. У нього є своя голова на плечах", - заявив Петраков.
Керманич збірної України також додав:
"Коли я лише став тренером збірної, то викликав його, а він захворів на коронавірус. Після цього, кажу відверто, я не мав з ним контактів. Мені щотижня дають інформацію про ігрову практику наших футболістів. Я все про кожного футболіста знаю. Як я можу викликати воротаря, котрий уже два роки не грає?".
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Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".
- Лунін з осені 2020 року став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки що єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.
- До цього Андрій грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольному матчі перед сезоном 2020-2021.
- Також з'явилися чутки, що українець може перейти до чемпіона Франції.