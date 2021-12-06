Олександр Петраков підтвердив, що розмовляв з Мудриком про можливий виклик до збірної України.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив молодого півзахисника донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика і його перспективи потрапити в заявку національної команди на матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти збірної Шотландії.

Петраков заявив, що він дійсно обговорював з Мудриком можливий виклик на матч з Шотландією, але чи отримає гравець "Шахтаря" виклик в розташування збірної України буде вирішено пізніше. Все залежатиме від подальших виступів перспективного вінгера "гірників".

"Зліва в півзахисті можуть зіграти Зубков і Циганков. Саша в "Ференцвароші" може і справа, і зліва діяти. Вітя Циганков грає зліва. У матчі з Боснією ми бачили.

Але я розумію, куди ви хилите з цими питаннями. Я кілька днів тому викликав на розмову Мішу Мудрика. Ми з ним поговорили. Я йому сказав, в чому йому потрібно додати.

Він у розширеному списку збірної, там 36 осіб. Нам потрібно готувати візи заздалегідь до Шотландії. Подивимося, що Міша покаже, ще є час. Ми з ним добре поговорили", - наводить слова Петракова ПроФутбол.

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Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. У Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результати жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши в плей-офф.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Володимир Медяник