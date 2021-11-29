Український вінгер "гірників" може перейти в один з європейських топ-чемпіонатів.

Талановитий атакуючий хавбек донецького "Шахтар" і молодіжної збірної України Михайло Мудрик може змінити клубну прописку.

Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" підтвердив інформацію про те, що іспанська "Севілья" проявляє інтерес до гравця "гірників".

Повідомляється, що іспанський гранд не єдиний клуб, який спостерігає за молодим українцем.

Читайте такожАгент розповів, чи можливий перехід лідера збірної України Ярмоленка до ДженоаЗа інформацією Циганика, один з представників англійської Прем'єр ліги розглядає можливість трансферу Михайла Мудрика.

Однак, як зазначається, перехід Мудрика в інший клуб зараз є малоймовірним. Вся проблема в сумі трансферу - "Шахтар" не готовий прийняти пропозицію в 10-20 мільйонів євро, яку готові зробити англійці.

Михайло Мудрик: кар'єра

20-річний Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В основному складі "Шахтаря" він дебютував у жовтні 2018 року.

Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "гірників".

Михайло Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Цього року він був номінований на престижну премію кращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

У нинішньому сезоні Мудрик провів 22 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і виконав 5 результативних передач.

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в 900 тисяч євро.

Автор: Володимир Медяник