Український півзахисник "гірників" може перебратися в іспанський чемпіонат.

Футболіст донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Михайло Мудрик може змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання Fichajes, інтерес до молодого таланту "гірників" проявляє іспанська "Севілья".

За інформацією джерела, іменитий іспанський клуб планує провести посилення атакуючої лінії і в потенційному трансфері українця зацікавлений спортивний директор "червоно-білих" Рамон Мончі.

Читайте такожШахтар поступився Інтеру " в Лізі чемпіонів та залишився без євровесни (відео)Відзначимо, що "Севілья" займає 3-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, в активі клубу 28 залікових пунктів. "Червоно-білі" є рекордсменами Ліги Європи, вони вигравали цей турнір 6 разів (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20).

Нагадаємо, раніше за "Севілью" виступали два українські футболісти - Євген Коноплянка і Мар'ян Швед. Жодному з них не вдалося закріпитися у складі іспанського клубу і стати повноцінним гравцем основного складу.

Михайло Мудрик: кар'єра

20-річний Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В основному складі "Шахтаря" він дебютував у жовтні 2018 року.

Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "гірників".

Михайло Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Цього року він був номінований на престижну премію кращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

У нинішньому сезоні Мудрик провів 22 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і виконав 5 результативних передач.

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в 900 тисяч євро.

Автор: Володимир Медяник