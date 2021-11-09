Мудрик вважає Роналду прикладом того, як варто працювати над собою.

Атакуючий півзахисник молодіжної збірної України та донецького "Шахтар" Михайло Мудрик зізнався, з кого з футболістів він бере приклад у підтримці партнерів по команді та вболівальників.

Молодий талант "гірників" розповів трохи про себе і партнерів по команді в інтерв'ю Football Hub.

- З кого береш приклад?

- З Кріштіану Роналду. Приклад того, як потрібно йти до своїх цілей, працювати над собою і що з цього може вийти.

- Старші товариші по команді, як Степаненко, дають якісь поради?

- З усіма намагаюся спілкуватися, тому що це досвідчені і сильні футболісти. Коли хтось із старших підказує, намагаюся максимально до цього прислухатися. Розумію, що в їхніх словах є підказки, які мені потрібні.

Можуть і напхати - це частина футболу. Нормально до цього ставлюся, піханіна може бути і по справі: за бутси або як потрібно було зіграти.

- Хто найбільший жартівник?

- Марлос, Кривцов, Олексій Шевченко. З ними завжди весело. Жартувати над ними? Потрібен відповідний момент, а не ляпнути що попало.

- Що прочитав неординарного з повідомлень підтримки?

- Багато пишуть, вітають з голом або хорошою грою. Це, звичайно, приємно, але я намагаюся не залежати від думки людей. Якщо не реагувати на хороше, то легше буде реагувати на погане. Просто вдячний за підтримку, але продовжуємо працювати.

Читайте такожГрандіозний скандал: у грі чемпіонату України U-17 побилися діти та батьки (відео)Нагадаємо, Михайло Мудрик отримав виклик у розташування молодіжної збірної України на листопадовий збір, в рамках якого підопічні Руслана Ротаня зіграють два матчі відбору Євро - 2023 проти Північної Македонії та Сербії.

Михайло Мудрик: кар'єра

20-річний Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В основному складі "Шахтаря" він дебютував у жовтні 2018 року.

Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "гірників".

Михайло Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Цього року він був номінований на престижну премію кращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

Автор: Володимир Медяник