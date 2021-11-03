Оголошено склад молодіжної збірної України на найближчі матчі відбору Євро-2023

Підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Північної Македонії та Сербії.

Молодіжний збірна України у рамках листопадового збору зіграє два важливих поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2023 проти збірних Північної Македонії та Сербії. Головний тренер команди Руслан Ротань визначився із заявкою збірної на найближчі ігри, повідомляє офіційний сайт УАФ. Склад молодіжної збірної України: Воротар: Руслан Нещерет ("Динамо"), Кирило Фесюн ("Колос"), Анатолій Трубін ("Шахтар"). Захисник: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (всі - "Динамо"), Арсеній Батагов ("Дніпро-1"), Олександр Драмбаєв ("Маріуполь"), Олексій Сич ("Рух"), Максим Таловеров ("Чеське Будейовіце"), Дмитро Капінус ("Шахтар"). Півзахисник: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Дніпро-1"), Володимир Бражко ("Динамо"), Олег Очеретько ("Маріуполь"), Дмитро Криськів ("Металіст 1925"), Микола Михайленко ("Чорноморець"), Данило Алефіренко ("Зоря"), Іван Желізко ("Валмієра"). Нападник: Богдан В'юник ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Левен"). Читайте такожЗірка Реала назвав головну проблему українця ЛунінаРезервний список: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко (всі – "Чорноморець"), Дмитро Мацапура, Денис Нагнійний (обидва – "Зоря"), Роман Дідик ("Рух"), Данило Кравчук ("Ворскла"), Богдан Порох ("Металіст"), Олег Горін, Ельдар Кулієв (обидва – "Минай"). Молодіжна збірна України у відборі Євро-2023: Матч з Північною Македонією пройде 11 листопада в Скоп'є, проти Сербії – 16-го у Львові. Збір розпочнеться 8 листопада.

Збірна України U-21 після 4 турів займає друге місце в групі H з 9 набраними очками. Лідирує в групі збірна Франції з 10 балами.

На Євро-2023 вийдуть 9 переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць. Автор: Володимир Медяник

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