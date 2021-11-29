Постраждалих в пригоді немає.

Донецький "Шахтар" не зможе дістатися на виїзні матчі своїм власним літаком в найближчі часи.

Літак Boeing 737-700, пофарбований у клубні кольори Шахтаря, потрапив у ДТП в аеропорту. Про це повідомляє Твіттер Київ Оперативний.

У понеділок, 29 листопада, в аеропорту Бориспіль в турбіну повітряного судна "гірників" врізався навантажувач. Постраждалих немає. У деталях події розбираються співробітники правоохоронних органів, які прибули на місце аварії.

У "Шахтаря" укладено договір з українською авіакомпанією SkyUp. Сторони співпрацюють з літа 2018 року. У квітні 2019 року "Шахтар" отримав у розпорядження літак Boeing 737-700, пофарбований у клубні кольори "гірників".

Відзначимо, що цим літаком літає не тільки команда – він також здійснює звичайні рейси авіакомпанії SkyUp.

"Шахтар": результати в сезоні

У чемпіонській гонці УПЛ у "Шахтаря" і "Динамо" однакова кількість набраних очок - по 41. "Гірники" йдуть на другому місці в турнірній таблиці, оскільки поступаються киянам за різницею забитих і пропущених м'ячів.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" грає в групі з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". "Гірники" йдуть на останньому місці в групі з одним набраним балом за п'ять зіграних турів. Підопічні Роберто Де Дзербі втратили шанси на єврокубкову весну.

Свій наступний матч "Шахтар" зіграє проти "Львова" в Києві на НСК "Олімпійському" в рамках 17-го туру УПЛ. Матч запланований на 3 грудня.

Автор: Володимир Медяник