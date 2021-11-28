У рамках 16-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" у Кропивницькому грав проти "Інгульця".
"Гірники" проводили матч в дещо експериментальному складі та здобули мінімальну перемогу. Три очки "Шахтарю" приніс гол Тете.
У чемпіонській гонці донецький клуб знову зрівнявся з "Динамо" за набраними очками (41), але поступається за різницею забитих і пропущених м'ячів.
"Інгулець", у якого 10 очок, займає 15-е місце.
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"Інгулець" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Тете, 32
"Інгулець": Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковальов (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Запорожець, Лупашко, Коваленко (Головкін, 81), Шишка, Шарай (Козак, 46), Гопей (Плохотнюк, 78)
"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Бондар, 72), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антоніо, Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сікан, 82), Педріньо (Соломон, 62)
Попередження: Гопей, Коваленко - Антоніо, Сікан
Відео голу
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