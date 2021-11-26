Олександр Петраков задоволений підсумками жеребкування.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на підсумки жеребкування стикових поєдинків відбору на ЧС-2022.

Слова наставника наводить Ютуб-канал vZbirna.

"Хороше жеребкування для нас. Я молив Бога, щоб не випали Італія і Португалія. Хороші скандинавські команди, я хотів цих суперників...", - сказав Петраков.

- Британські (виправив прес-аташе - прим.ред.).

- Так, британські. Цікаво буде зіграти. Вивчатимемо, дивитимемося. Дві гри на виїзді. Якби ми ще і вдома зіграли, то взагалі була б фантастика, - додав тренер.

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Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі на виїзді. У випадку перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Автор: Артем Будрін