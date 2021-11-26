12 європейських збірних розіграють між собою три путівки в Катар.

У Цюріху пройшло жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН проводив онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

12 європейських збірних, серед яких і Україна розіграють між собою три путівки в Катар. Спершу буде півфінал з шістьма парами збірних, а потім фінал з трьома парами, переможці яких і поїдуть в Катар.

Результати жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022

Півфінал

Шотландія - Україна

Уельс - Австрія

Росія - Польща

Швеція - Чехія

Італія - Північна Македонія

Португалія - Туреччина

Фінал

Уельс / Австрія - Шотландія / Україна

Росія / Польща - Швеція / Чехія

Португалія / Туреччина - Італія / Північна Македонія

Нагадаємо, перед жеребкуванням команди були поділені на сіяних і несіяних. Україна потрапила в кошик несіяних.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

ЧС-2022: що відомо

22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Чемпіонат світу буде вперше проходити в Катарі і на Близькому Сході.

Матчі чемпіонату світу в Катарі прийматимуть вісім стадіонів. Фінал пройде на "Національному стадіоні" в Лусаїлі.

Турнір було вирішено провести восени-взимку через сильну спеку в Катарі в літній період.

ЧС-2022 буде останнім чемпіонатом світу з 32 командами-учасницями. Далі турнір буде розширено до 48 учасників.

Автор: Володимир Медяник