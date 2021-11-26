У Цюріху пройшло жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022.
УНІАН проводив онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022.
12 європейських збірних, серед яких і Україна розіграють між собою три путівки в Катар. Спершу буде півфінал з шістьма парами збірних, а потім фінал з трьома парами, переможці яких і поїдуть в Катар.
Результати жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022
Півфінал
Шотландія - Україна
Уельс - Австрія
Росія - Польща
Швеція - Чехія
Італія - Північна Македонія
Португалія - Туреччина
Фінал
Уельс / Австрія - Шотландія / Україна
Росія / Польща - Швеція / Чехія
Португалія / Туреччина - Італія / Північна Македонія
Нагадаємо, перед жеребкуванням команди були поділені на сіяних і несіяних. Україна потрапила в кошик несіяних.
Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме
- Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.
- Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.
ЧС-2022: що відомо
- 22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
- Чемпіонат світу буде вперше проходити в Катарі і на Близькому Сході.
- Матчі чемпіонату світу в Катарі прийматимуть вісім стадіонів. Фінал пройде на "Національному стадіоні" в Лусаїлі.
- Турнір було вирішено провести восени-взимку через сильну спеку в Катарі в літній період.
- ЧС-2022 буде останнім чемпіонатом світу з 32 командами-учасницями. Далі турнір буде розширено до 48 учасників.