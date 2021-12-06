Євген Хачеріді майже рік перебуває в статусі вільного агента.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Євген Хачеріді може підписати контракт з клубом з Другої ліги.

За інформацією ведучого "ТаТоТаке" Сергія Болотникова, в послугах досвідченого захисника зацікавлені львівські "Карпати".

"Леви" розраховують отримати солідне кадрове посилення під час зимової перерви. Йдеться про інтерес до кількох колишніх гравців збірної України, зокрема до Євгена Хачеріді. "Карпати" можуть похвалитися солідними зарплатами на рівні 50 тисяч гривень на місяць і 300 тисяч преміальних на команду в разі перемог. Бюджет клубу виріс з 40 млн до 54,5 млн гривень на сезон.

Читайте такожВід чемпіона України до працівника супермаркету: сума історія екс-гравця Динамо, який програв всі свої грошіНагадаємо, "Карпати" під керівництвом Андрія Тлумака пішли на перерву лідером групи А Другої ліги. Команда напрацювала на дуже хороші преміальні, здобувши 13 перемог поспіль.

Євген Хачеріді: кар'єра

Хачеріді перебуває без ігрової практики протягом дев'яти місяців. На початку 2021 року українець в односторонньому порядку розірвав контракт з "Динамо" Брест через порушення клубом контрактних зобов'язань.

Також протягом своєї кар'єри Хачеріді виступав за "Олком", запорізький "Металург-2", "Волинь", київське "Динамо" та грецький "ПАОК". В активі футболіста 51 матч за збірну України, де він забив 3 м'ячі.

У складі "Динамо" Євген Хачеріді є триразовим чемпіоном України і володарем Суперкубка країни, також екс-гравець "Динамо" двічі вигравав Кубок України. З грецьким клубом ПАОК Хачеріді виграв чемпіонат і Кубок Греції, а також виграв Суперкубок Білорусі з "Динамо" Брест.

Автор: Володимир Медяник