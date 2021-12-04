Підопічні Луческу не зазнали проблем у матчі з Вересом.

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" на виїзді грало проти "Вереса". Матч завершився розгромною перемогою гостей.

Головним героєм поєдинку став вінгер киян Беньямін Вербич, який записав собі в актив два голи. Словенець відзначився на 21-й і 61-й хвилинах матчу. Ще один гол в активі Віктора Циганкова.

Рахунок міг би бути ще більшим, але на 54-й хвилині гри Циганков не зумів реалізувати пенальті.

"Верес" - "Динамо" - 0:3

Голи: Вербич (21, 61), Циганков (65)

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Полулях, 69), Петько, Дахновський (Шестаков, 78), Панасенко (Шестаков, 69), Пасіч. Г (Тимофеєнко, 78), Сергійчук (Гегедош, 69)

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 86), Шапаренко, Циганков (Каравєв, 86), Миколенко, Гармаш (Кулач, 79), Забарний, Буяльський (Леднєв, 88), Сирота, Кендзера (Тимчик, 78)

Попередження: Панасенко (5), Дахновський (15), Гончаренко (32), Пасіч. Г (50 – - Шапаренко (25)

Вилучено: Немчанінов (87)

Відео голів:

Незабитий пенальті:

Свій наступний матч "Динамо" зіграє 8 грудня на виїзді проти "Бенфіки" в рамках шостого туру Ліги чемпіонів.

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Поєдинки 17-го туру УПЛ проходять з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

"Шахтар" у першому матчі туру здобув розгромну перемогу над "Львовом".

Після 17 - го туру в активі "Шахтаря" і "Динамо" однакова кількість набраних очок - по 44.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Автор: Володимир Медяник