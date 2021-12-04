Вербич забив два голи Вересу / фото ФК Динамо Київ

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" на виїзді грало проти "Вереса". Матч завершився розгромною перемогою гостей. 

Головним героєм поєдинку став вінгер киян Беньямін Вербич, який записав собі в актив два голи. Словенець відзначився на 21-й і 61-й хвилинах матчу. Ще один гол в активі Віктора Циганкова. 

Рахунок міг би бути ще більшим, але на 54-й хвилині гри Циганков не зумів реалізувати пенальті. 

"Верес" - "Динамо" - 0:3

Голи: Вербич (21, 61), Циганков (65)

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Полулях, 69), Петько, Дахновський (Шестаков, 78), Панасенко (Шестаков, 69), Пасіч. Г (Тимофеєнко, 78), Сергійчук (Гегедош, 69)

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 86), Шапаренко, Циганков (Каравєв, 86), Миколенко, Гармаш (Кулач, 79), Забарний, Буяльський (Леднєв, 88), Сирота, Кендзера (Тимчик, 78)

Попередження: Панасенко (5), Дахновський (15), Гончаренко (32), Пасіч. Г (50 – - Шапаренко (25)

Вилучено: Немчанінов (87)

Відео голів: 

Незабитий пенальті:

Свій наступний матч "Динамо" зіграє 8 грудня на виїзді проти "Бенфіки" в рамках шостого туру Ліги чемпіонів. 

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Автор: Володимир Медяник