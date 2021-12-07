Сенегальський вінгер підписав угоду з київським грандом на 5 років.

Сенегальський форвард молодіжної команди "Динамо" Самба Діалло підписав новий контракт з київським грандом.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", нова угода з 18-річним сенегальцем розрахована на 5 років.

Зараз Діалло готується у складі юнацької команди "Динамо" до вирішального матчу групової стадії Юнацької ліги УЄФА проти португальської "Бенфіки".

Читайте такожБенфіка - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонівСамба перейшов в "Динамо" в серпні нинішнього року, підписавши контракт на один рік. На даний момент в чемпіонаті України серед юнацьких команд сенегалець є найкращим бомбардиром "біло-синіх", забивши 10 м'ячів у 13 зіграних матчах.

Також Діалло є найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА. У нього в активі п'ять голів - за даним показником він ділить першість з англійцем макеті ("Манчестер Сіті"), французом Гассамою (ПСЖ) і бельгійцем Сандрою ("Брюгге").

"Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

"Динамо" здобуло чотири перемоги в турнірі при одній нічиїй і з 13 очками впевнено лідирує у своїй групі. Кияни гарантували собі вихід в плей-офф турніру.

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

Свій наступний матч "Динамо" проведе 8 грудня - в гостях з "Бенфікою".

Автор: Володимир Медяник