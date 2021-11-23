"Динамо" U-19 зіграє плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

"Динамо" U-19 у п'ятому турі Юнацької ліги УЄФА на своєму полі грало проти "Баварії".

Кияни мінімально перемогли однолітків з мюнхенського клубу. Рахунок у грі відкрив точним ударом Олександр Яцик вже на 7-й хвилині зустрічі. У другому таймі на 69-й хвилині Володимир Бражко реалізував пенальті і подвоїв перевагу "біло-синіх".

Читайте такожДинамо-Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівУ компенсований час до другого тайму "Баварії" вдалося відквитати один гол. Цей м'яч став першим для мюнхенців у цьому розіграші турніру.

"Динамо" здобуло вже четверту перемогу в турнірі (раніше кияни розбили "Барселону", "Бенфіку" і "Баварію" ) при одній нічиїй і з 13 очками впевнено лідирує у своїй групі. Кияни гарантували собі вихід в плей-офф турніру.

"Баварія" програла всі п'ять матчів і займає останнє місце в турнірній таблиці.

"Динамо "U-19 - "Баварія" U-19 - 2:1

Гол: Яцик, 7, Бражко, 69 пен - Дібрані, 90+1

"Динамо " U-19: Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк (Малиш, 88), Вівчаренко, Яцик (Філатов, 81), Мельниченко (Ель-Хамішлі, 70), Бражко, Попов (Горбач, 89), Волошин, Діалло

Відео голів:

"Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

Свій наступний матч "Динамо" проведе 8 грудня - в гостях з "Бенфікою".

Автор: Володимир Медяник