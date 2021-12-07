Підопічні Мірчі Луческу зіграють в Лісабоні останній поєдинок в нинішній єврокубковій кампанії.

Восьмого грудня київське "Динамо" проведе гру шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Команди зустрінуться на "Ештадіу да Луж" в Лісабоні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо".

Бенфіка - Динамо: де дивитися поєдинок

Протистояння суперників у прямому ефірі можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00.

Нагадаємо, що динамівці не потрапили до євровесни.

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"Бенфіка" - "Динамо": перед матчем

"Динамо" має у своєму активі одне очко та достроково зайняло останнє місце у квартеті Е.

Водночас "Бенфіка" веде боротьбу за вихід до плей-оф. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".

У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніц Айтекін.

Автор: Артем Будрін