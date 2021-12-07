Віталій Миколенко - основний захисник Динамо / фото Динамо Київ
Восьмого грудня київське "Динамо" проведе гру шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Команди зустрінуться на "Ештадіу да Луж" в Лісабоні.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо".
Бенфіка - Динамо: де дивитися поєдинок
Протистояння суперників у прямому ефірі можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок зустрічі - о 22.00.
Нагадаємо, що динамівці не потрапили до євровесни.
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"Бенфіка" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" має у своєму активі одне очко та достроково зайняло останнє місце у квартеті Е.
- Водночас "Бенфіка" веде боротьбу за вихід до плей-оф. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".
- У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніц Айтекін.