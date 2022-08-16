Перший матч проти "Бенфіки" київське "Динамо" зіграє в Польщі.

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє перший матч проти португальської "Бенфіки" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено зіграють у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить поєдинок 41-річний німецький рефері Фелікс Цваєр. На лініях йому допоможуть Штефан Лупп і Марко Ахмюллер. Четвертий рефері - Свен Яблонські. Головний арбітр VAR - Бастіан Данкерт.

Динамо - Бенфіка: прогноз букмекерів на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" проробило складний шлях, щоб опинитися на цій стадії. "Біло-сині" здолали на попередніх стадіях "Фенербахче" і "Штурм". "Бенфіка" стартувала в цьому сезоні Ліги чемпіонів з третього раунду кваліфікації, в якому вибила з розіграшу данський "Мітьюлланд" (перемоги - 4:1, 3:1).

Головна проблема "Динамо" - відсутність потрібної кількості ігрової практики. Чемпіонат України ще не розпочався, тому у киян ігрова практика тільки через ігри Ліги чемпіонів.

У цьому плані у лісабонців перевага. На відміну від України, чемпіонат Португалії набирає обертів. "Орли" встигли зіграти два матчі у внутрішній першості. У першому турі підопічні Шмідта перемогли "Ароуку" (4:0), а напередодні встерчі з "Динамо" мінімально виграли у "Каса Піа" (1:0).

Статистика особистих зустрічей також не на боці "Динамо". У шести попередніх матчах "біло-сині" тільки раз перемогли, при одній нічиїй і чотирьох поразках.

Найсвіжіше протистояння команд було минулого року. Команди грали між собою в групі Ліги чемпіонів. "Динамо" змогло взяти одне очко з шести можливих.

Динамо - Бенфіка: трансляція

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні є MEGOGO. Саме на цій платформі і відбудеться показ матчу "Динамо" - "Бенфіка" 17 серпня.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" почало свій шлях у цьому сезоні Ліги чемпіонів з другого раунду кваліфікації, де суперником "біло-синіх" був "Фенербахче". Перший матч команди зіграли внічию (0:0) , а у повторній грі в Стамбулі кияни здобули перемогу в овертаймі (2:1).

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" у двоматчевому протистоянні здолало австрійський "Штурм". Номінально домашній матч підопічні Луческу виграли з рахунком 1:0, а у повторній грі в Австрії зазнали поразки в основний час (0: 1), але зуміли переломити хід подій в овертаймі і виграли матч з рахунком 2:1.

Переможець протистояння "Динамо" - "Бенфіка" вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла, відправиться в Лігу Європи.

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