Мірча Луческу може втратити місце головного тренера "Динамо" у разі поразки від АЕКа.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може покинути київський клуб в найближчому майбутньому. Доля румунського фахівця залежить від результату матчу Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Про це розповів відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик.

"Ситуація Луческу неприємна. У розмові зі мною він багато говорив і про ситуацію в команді, і про його можливу помилку як тренера, що не вдалося знайти постійної бази. Переїзди, переїзди... Можливо, якби вдалося локалізуватися, то було б легше. Але зараз ситуація така, тому якщо вибрали такий шлях, виходьте з нього з честю. Це складно, але воно так є!

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Я не побачив, що Луческу опустив руки. У нього характер не такий, він буде боротися до кінця. Тому я б не говорив, що Луческу найближчим часом піде, хоча статися може що завгодно. Наскільки мені здається, і у президента є віра, що Луческу зможе вийти з даної ситуації, і сам румун в це вірить. Як воно буде - покаже тільки майбутнє. Але наскільки я почув зі слів президента "Динамо" - обговорення запасного варіанту на цьому етапі немає. Хоча він результатами клубу абсолютно незадоволений. Такий репорт щодо того, яка зараз ситуація в "Динамо". Чисто мої враження після розмов.

Звичайно, для багатьох вирішальним буде поєдинок з АЕКом. Якщо вдасться перемогти і пробитися хоча б в плей-офф Ліги конференцій, це буде сприйнято позитивно. Тоді буде розуміння, що потрібно готуватися і бути конкурентоспроможним хоча б на рівні Ліги конференцій. У мене таке враження, що поєдинок з АЕКом стане вирішальним для подальшої ситуації в Динамо", - сказав Циганик в ефірі "Циганик LIVE".

Динамо Київ: результати в сезоні 2022/2023

Київське "Динамо" непогано розпочало сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору "біло-сині" обіграли турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1). Потім у третьому раунді команда Луческу виявилася сильнішою за австрійський "Штурм" (1:0, 2:1).

Після дуелі зі "Штурмом" у "Динамо" почалася смуга невдач. Кияни програли п'ять ігор поспіль: два матчі в плей-офф відбору Ліги чемпіонів "Бенфіці" (0:2, 0:3), два матчі в УПЛ проти "Дніпра-1" (0:3) і "Зорі" (2:3), а також в 1-му турі Ліги Європи проти "Фенербахче" (1:2).

У чемпіонаті УПЛ "Динамо" зіграло сім матчів і займає 8-у позицію в турнірній таблиці. В активі "біло-синіх" всього 10 набраних очок, на 12 менше, ніж у лідируючого "Дніпра-1".

У Лізі Європи справи йдуть ще гірше. Киянин програли всі чотири матчі групового турніру і займають останнє місце в своїй групі.

Команда Мірчі Луческу втратила шанси вийти в плей-офф Ліги Європи, але все ще зберігає шанс пробитися в Лігу конференцій. Для цього потрібно обійти в турнірній таблиці кіпрський клуб АЕК Ларнака.

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