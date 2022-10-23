Головний тренер "Динамо" оцінив гру своїх підопічних у поєдинку проти "Ворскли".

У неділю, 23 жовтня, в рамках дев'ятого туру чемпіонату України з футболу полтавська "Ворскла" відібрала очки у "Динамо".

Головний тренер київського клубу Мірча Луческу прокоментував сенсаційну втрату очок "біло-синіми".

"Ми втратили два очки в матчі з командою, що грала проти нас з великою мотивацією. Це те, чого "Ворсклі" не вистачало в попередніх двох зустрічах. Проти нас всі суперники серйозно налаштовуються, і ми повинні завжди грати на 100 відсотків.

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Хотів би відзначити наступні моменти. Фізично ми виглядали добре і витримали всю гру з точки зору фізики. А ось з точки зору концентрації ми виглядали так само, як і в попередніх матчах. Велика кількість браку в передачах, особливо в середній лінії. Погано виходили вперед через першу передачу. Повинні були залучати наших захисників, щоб починати атаки і доставляти м'яч гравцям в атаку. Але допускали багато помилок і втрачали багато м'ячів.

Не можу звинувачувати Караваєва в епізоді з незабитим м'ячем, коли він не влучив у порожні ворота. Це не його помилка. Але цей момент показує ситуацію з відсутністю концентрації і скутістю в діях гравців. Те ж стосується пропущеного голу, до якого призвела неузгодженість у діях. Передача від Нещерета не в центральну зону, де наші гравці, а на фланг, звідки почалася атака суперника. Потім ми дали супернику зіграти в своїй штрафній і програли єдиноборства. З таких дрібниць складається гра, результат. Як і в попередніх матчах, було допущено безліч індивідуальних помилок.

Важливо, як скоро ми зможемо вийти з цього стану. Гравці знають, що від них чекають результату, і це лише підсилює їх скутість. Це призводить до відсутності куражу в відповідальних моментах, коли потрібно ризикувати – є страх ризикувати і помилитися. Відчувається і відсутність ключових гравців-Бущана, Забарного і тим більше Шапаренка. У цій ситуації відповідальність покладається на найдосвідченіших футболістів – Циганкова, Сидорчука та Буяльського. Від цього складності виникають і у них.

Я завжди кажу гравцям, що суперники максимально проти них налаштовуються і грають в свою кращу гру. До цього завжди потрібно бути готовим. Слід зазначити, що сьогодні була жорстка чоловіча боротьба. Можливо, арбітр пропустив кілька фолів. Це нервує футболістів.

Якщо повертатися до попередньої гри, то там був пенальті на Тимчику. Також видалення Забарного: Сирота в тій ситуації був в трьох метрах від нього. Суддівські помилки також призводять до нервозності гравців. Сьогодні були моменти, які можна було трактувати більш чітко, на нашу користь. І ці моменти також впливають на футболістів чисто психологічно. Від цього страждає наша гра. Звідси ці помилки і нервозність.

У Дубінчака перелом ребер. Він вибув мінімум на два тижні. Що стосується Бущана, то він вже почав тренуватися в індивідуальному порядку. Гра Бущана надає впевненості команді, особливо захисникам. Але ризикувати, форсуючи його повернення, не можна. Тут потрібно терпіння. Найбільша втрата для нас - це Шапаренко, який завжди міг прискорити гру, пройти, обіграти, пробити, віддати", - сказав Луческу офіційний сайт "Динамо".

Додамо, що київське "Динамо" сім зіграних матчів у рамках УПЛ зуміло набрати лише 10 очок. "Біло-сині" здобули тільки три перемоги і один раз зіграли внічию, програвши при цьому тричі.

Після 9-го туру "Динамо" посідає лише восьме місце в турнірній таблиці першості України, відстаючи від лідируючого "Дніпра-1" на 12 очок.

Свій наступний матч "Динамо" зіграє в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Гра запланована на 27 жовтня.

В рамках УПЛ свій наступний поєдинок "біло-сині" зіграють 30 жовтня проти "Кривбасу". Гра запланована на 30 жовтня.

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