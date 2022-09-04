Леннокс Льюїс впевнений у перемозі Ф'юрі в потенційному бою проти Усика.

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс поділився своєю думкою про фаворита потенційного бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі і володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

На думку 57-річного екс-боксера, у Ф'юрі більше шансів на перемогу в поєдинку з українцем, оскільки він має більші габарити, ніж Усик.

"Я фанат Ф'юрі. Я бачив, як він переміг Деонтея Вайлдера в трьох боях. І те, як він це зробив... Ф'юрі розповів нам, як він буде перемагати. Я не вірив йому в другому бою, але повірив у третьому. І я побачив, як він це робить.

Відео дня

Я завжди говорив, що хороший великий хлопець може перемогти хорошого маленького хлопця", - сказав Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

Вас також можуть зацікавити новини: