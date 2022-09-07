Тайсон Ф'юрі хоче побитися з колишнім суперником Олександра Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі пояснив, чому Ентоні Джошуа потрібно погодитися на бій з ним.

Напередодні Циганський король записав відео, в якому запропонував Ей Джею організувати бій між ними.

"Чому б поєдинку з Джошуа не відбутися? Він був би великим андердогом, але це безпрограшна ситуація для нього. Якщо всі будуть чекати, що Джошуа програє, але він переможе мене, то Ентоні повернеться на вершину і стане більшим, ніж будь-коли.

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У нього є три поразки, тому яка різниця, якщо він програє четвертий раз? Чотири поразки нічого не значать. Подивіться на Дерека Чісору. У нього 12 поразок, але він все ще б'ється", - наводить слова Ф'юрі The Ring.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику у другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

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