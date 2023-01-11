УПЦ до Москви жодного стосунку не має, заявив чемпіон світу з боксу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик звернувся до росіян з приводу релігійного питання.

"Багато питань з приводу того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І ще: я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога - РФ", - сказав Усик.

Боксер поділився думками про УПЦ та РПЦ.

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"УПЦ була створена ще князем Володимиром 988 року. І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має. Просто колись, дуже багато років тому, нашу церкву просто поневолила інша, агресивна країна, яка забрала церкву нахабно і вирішила, що вони всіх врятують, а ми всі – це диявол чи ще хтось. Я говорю про росіян і про державу. Вони всі кажуть, що борються зі світом, що священна війна. Тільки вони прийшли в чужу демократичну країну та вбивають", - заявив Усик у себе в соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Усик спрогнозував Путіну долю Гітлера.

Релігійні скандали Усика та Ломаченка

Кум Усика Василь Ломаченко нещодавно потрапив у три скандали: спершу екс-чемпіон світу в легкій вазі випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП. Насамкінець 31 грудня Ломаченко поширив відео, на якому митрополит Лонгін звинуватив Україну в розв'язанні війни.

Усик 30 грудня опублікував фото з Києво-Печерської Лаври.

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