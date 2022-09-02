Український боксер зазначив, що йому цікаво битися тільки проти Тайсона Ф'юрі.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик бажає провести бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі.

Під час прес-конференції, присвяченій перемозі українця над Ентоні Джошуа, Усик повідомив, що менеджери і промоутери працюють над організацією його поєдинку з Ф'юрі.

"Це буде не так, як усім хотілося б, хоча багато хто в боксерському світі хотів би цього бою за абсолютне чемпіонство. Ми не знаємо, що в голові у Тайсона. Всі знають, що це дуже божевільний хлопець. Менеджери і промоутери працюють над тим щоб бій відбувся.

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Я б дуже хотів, щоб наступного року цей поєдинок трапився. Але якщо це не Тайсон Ф'юрі, то якось і немає інтересу більше ні з ким боксувати", - сказав Усик.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик-Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

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