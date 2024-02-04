Бій Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті був перенесений на 18 травня.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик розповів про діалог з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер повідомив, що побажав "Циганському королю" якнайшвидшого одужання. Також Усик зазначив, що не почув від британця ніякої конкретики щодо нової дати бою.

- Було, було коротеньке спілкування. Я побажав йому якнайшвидшого відновлення.

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- А він?

- Нічого.

- Нічого? Нічого тобі не побажав? Нічого не пообіцяв хоча б про 18 травня?

- Ні обіцянок, ні пробачень (співає - прим. УНІАН). Все сталося само собою, - розповів Усик під час ефіру у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року, але британський боксер отримав травму і поєдинок був перенесений.

Нова дата поєдинку - 18 травня 2024 року.

Усик - Ф'юрі: перед боєм

Олександр Усик, як і Тайсон Ф'юрі, жодного разу не програвав в професійній кар'єрі.

В активі українського чемпіона 21 перемога в 21 бою. У послужному списку "Циганського короля" 34 перемоги і 1 нічия в 35 поєдинках.

Тайсон Ф'юрі завоював титул чемпіона світу за версією WBC у лютому 2020 року, перемігши технічним нокаутом американця Деонтея Вайлдера. Після цього "Циганський король" провів три успішних захисту цього титулу, перемігши все того ж Деонтея Вайлдера, Ділліна Уайта і Дерека Чісору.

Олександр Усик завоював титули чемпіона світу за версіями WBA-Super, WBO, IBF і IBO, здобувши перемогу в бою з Ентоні Джошуа у вересні 2021 році. Український боксер двічі захистив свої титули: у 2022 році він у реванші переміг Джошуа, а в 2023 році нокаутував Даніеля Дюбуа.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперятяжелом вазі.

Організатори бою підготували для переможця спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу, який буде прикрашений золотом і сріблом, а літерами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

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