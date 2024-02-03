Український чемпіон зустрінеться з британським боксером наприкінці травня.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це інформує промоутерська компанія Ф'юрі Queensberry Promotions.

"Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі перенесено на 18 травня, він пройде в Ер-Ріяді", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, нещодавно Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі, тому бій з Усиком було перенесено.

Відео дня

Бій Усик-Ф'юрі - останні новини

Напередодні Тайсон Ф'юрі вперше прокоментував зрив бою проти Усика. За його словами, він "абсолютно спустошений, враховуючи, як довго я готувався до цього бою і в якій чудовій формі перебуваю".

Як сказав британець, він шкодує через всіх, хто причетний до цієї величезної події. Боксер пообіцяв "зробити роботу до нової дати, як тільки око заживе". Ф'юрі вибачився перед усіма, включаючи свою команду і команду Усика, бійців андеркарда, спонсорів і вболівальників, а також своїх друзів із Саудівської Аравії.

Як відомо, бій Усик-Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії, але через травму британця поєдинок буде перенесений. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що українець планує провести бій проти Філіпа Хрговича в рамках обов'язкового захисту титулу IBF.

Вас також можуть зацікавити новини: