Олександр Усик вважає, що йому вдалося проникнути в голову Тайсона Ф'юрі, що є ключем до перемоги.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик назвав ключ до успіху в бою за титул абсолютного чемпіона проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

За словами українця, щоб перемогти "Циганського короля", йому потрібно залізти в голову британця і він вже зробив це.

"Тайсон Ф'юрі - це той, хто занадто багато говорить. Ідея полягає в тому, щоб проникнути мені в голову. Але реальність така, що я вже в його голові", - сказав Усик у коментарі iFL TV.

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Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії. Переможець цієї битви стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Відзначимо, що Усик і Ф'юрі досі не програвали на профі-рингу. Українець здобув 21 перемогу в 21 бою, а в послужному списку "Циганського короля" 34 перемоги і одна нічия в 35 боях.

Додамо, що фанати швидше за все зможуть побачити відразу дві битви Усика проти Ф'юрі, оскільки в контракті на поєдинок є пункт про реванш для обох сторін. Дуже ймовірно, що той, хто програв у першій сутичці активує пункт про реванш.

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