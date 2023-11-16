Олександр Усик битиметься з Тайсоном Ф'юрі на початку наступного року.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулів IBF, IBO, WBA і WBO Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року.

Бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомляє Queensberry Promotions.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном з боксу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів і першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні.

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Останнім абсолютним чемпіоном хевівейта був Леннокс Льюїс, який в 1999 році в бою за цей титул переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли тільки три пояси - WBC, IBF і WBA.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі пройде 23 грудня, але його перенесли на більш пізню дату через травму "Циганського короля", яку він отримав у поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нганну відправив Ф'юрі в нокдаун в кінці третього раунду. Британський боксер також отримав розсічення в нижній лівій частині чола і опухлість навколо лівого ока. З великими труднощами "Циганський король" виграв поєдинок роздільним рішенням суддів.

Додамо, що в послужному списку Олександра Усика 21 перемога в 21 бою на профі-рингу. Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру провів 35 боїв (34 перемоги і одна нічия).

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