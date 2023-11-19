Олександр Усик розповів про плани після бою з Тайсоном Ф'юрі.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, чим планує зайнятися, якщо здобуде перемогу в поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Своїми планами український чемпіон поділився в коментарі Sky Sports Boxing.

"Якщо виграю у Ф'юрі - що далі? Діти, сім'я, відпочинок, риболовля, лазня, червоне вино. Червоне вино - мій улюблений напій? Не те щоб сильно люблю, але трохи можу випити", - заявив Олександр Усик.

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Поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Крім того, переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном з боксу в королівському дивізіоні в епоху чотирьох поясів.

У послужному списку Усика 21 перемога в 21 бою на профі-рингу. Востаннє українець боксував у серпні цього року. Олександр переміг нокаутом у 9-му раунді британця Даніеля Дюбуа і захистив чемпіонські титули WBA, WBO, IBO і IBF.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 28 жовтня цього року. "Циганський король" роздільним рішенням суддів виграв у колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Всього в професійній кар'єрі британця 34 перемоги і одна нічия в 35 боях.

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