Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі відбудеться у лютому наступного року.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO Олександр Усик відреагував на офіційне оголошення дати поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер опублікував постер бою в своєму акаунті в соціальній мережі Instagram, який підписав кількома словами.

"День титульного бою призначений! Історія, я йду!", - написав Усик.

Відео дня

Додамо, що напередодні було офіційно оголошено, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном з боксу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо, свій попередній бій Олександр Усик провів у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа. Українець нокаутував британця в 9-му раунді і захистив титули IBF, IBO, WBA і WBO.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 28 жовтня проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів.

Відзначимо, що і Олександр Усик, і Тайсон Ф'юрі, не програли жодного бою в своїй кар'єрі. В активі українця 21 перемога в 21 бою, британець провів на профі-рингу 35 боїв (34 перемоги і одна нічия).

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