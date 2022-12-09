Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться на початку наступного року.

Менеджер Егіс Клімас, який представляє інтереси українського боксера Олександра Усика, заявив, що переговори з приводу організації бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі з британцем Тайсоном Ф'юрі наближаються до завершення.

За словами менеджера, бій повинен відбутися не пізніше 4 березня і з великою часткою ймовірності пройде в Саудівській Аравії.

"Ми вели переговори ще до бою Ф'юрі з Чісорою, тому відвідали поєдинок. Так що я і до цього спілкувався з Queensbury Promotions, а цього ранку ми поговорили з Top Rank по відеозв'язку. Всі ми знайшли спільну мову і майже домовилися, залишилося обговорити не так багато. Два кращих суперважкоатлета на сьогодні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу - це те, що потрібно фанатам.

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Найбільш ймовірно, що бій відбудеться не пізніше 4 березня і, по всій видимості, на Близькому Сході. Але під час сьогоднішньої розмови я почув про інші варіанти - можливо, Лондон або Катар. Але, найімовірніше, ми націлені на Саудівську Аравію, оскільки вони дуже зацікавлені в цьому поєдинку. Саудівська Аравія любить Усика", - наводить слова Клімаса talkSPORT.

Нагадаємо, 3 грудня Тайсон Ф'юрі провів бій проти Дерека Чісори, в якому здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Після бою "Циганський король" викликав Усика на бій, грубо образивши при цьому українця. Олександр підійшов до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі здобув на профі-рингу 33 перемоги (24 - нокаутом), ще один його поєдинок завершився внічию. "Циганський король" володіє титулом WBC в суперважкій вазі.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках на професійному рингу. Українець володіє поясами WBA, WBO, IBF і IBO, які він відібрав у британця Ентоні Джошуа.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої титули, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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