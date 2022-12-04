Олександр Усик відвідав бій Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар поясів WBA Super, WBO, IBO і IBF Олександр Усик провели першу дуель поглядів.

Напередодні в Лондоні відбувся вечір боксу, в головному поєдинку вечора Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Дереком Чісорою технічним нокаутом в 10-му раунді.

Відразу після поєдинку Ф'юрі викликав на бій Усика, проте зазначив, що якщо цей поєдинок зірветься, то він готовий провести бій з Джо Джойсом.

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"Де цей кролик? Усик, ти наступний. 95-кілограмовий маленький карлик. Я вже розібрався з одним українцем, Кличком. Тепер візьмемося за тебе, маленький, потворний чоловічок з проміжком в зубах", - сказав Ф'юрі.

Усик же не став нічого відповідати Ф'юрі, а просто пильно дивився йому в очі.

У цей момент в ринг піднявся британський супертяж Джо Джойс і втрутився в монолог Ф'юрі.

"Великий Джо Джойс тут. Ти воїн. Якщо цей кролик не хоче битися, то це зробимо ми з тобою на "Уемблі", брат", - заявив "Циганський король".

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що готовий битися тільки з Тайсоном Ф'юрі. Українець також озвучив найбільш ймовірну дату і місце об'єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги.

Додамо, що перемога над Чісорою стала 33-ю (24 - нокаутом) в кар'єрі Ф'юрі, ще один його бій був завершений внічию.

Дерек Чісора зазнав 13-ї поразки в 45 поєдинках у професійній боксерській кар'єрі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13-нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.

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