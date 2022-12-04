Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар поясів WBA Super, WBO, IBO і IBF Олександр Усик провели першу дуель поглядів.
Напередодні в Лондоні відбувся вечір боксу, в головному поєдинку вечора Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Дереком Чісорою технічним нокаутом в 10-му раунді.
Відразу після поєдинку Ф'юрі викликав на бій Усика, проте зазначив, що якщо цей поєдинок зірветься, то він готовий провести бій з Джо Джойсом.
"Де цей кролик? Усик, ти наступний. 95-кілограмовий маленький карлик. Я вже розібрався з одним українцем, Кличком. Тепер візьмемося за тебе, маленький, потворний чоловічок з проміжком в зубах", - сказав Ф'юрі.
Усик же не став нічого відповідати Ф'юрі, а просто пильно дивився йому в очі.
У цей момент в ринг піднявся британський супертяж Джо Джойс і втрутився в монолог Ф'юрі.
"Великий Джо Джойс тут. Ти воїн. Якщо цей кролик не хоче битися, то це зробимо ми з тобою на "Уемблі", брат", - заявив "Циганський король".
Undisputed next??? 👀👀👀@Tyson_Fury x @Usykaapic.twitter.com/F3rqMLWaZg— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Нагадаємо, раніше Усик заявив, що готовий битися тільки з Тайсоном Ф'юрі. Українець також озвучив найбільш ймовірну дату і місце об'єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги.
Додамо, що перемога над Чісорою стала 33-ю (24 - нокаутом) в кар'єрі Ф'юрі, ще один його бій був завершений внічию.
Дерек Чісора зазнав 13-ї поразки в 45 поєдинках у професійній боксерській кар'єрі.
В активі 35-річного Усика 20 перемог (13-нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.