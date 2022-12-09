Глави Top Rank розповів, як просуваються переговори з організації бою Ф'юрі - Усик.

Промоутер Боб Арум, який представляє інтереси британського боксера Тайсона Ф'юрі, назвав ім'я найнебезпечнішого противника для свого клієнта.

На думку глави Top Rank, найбільше шансів перемогти "Циганського короля" має володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик.

"Поєдинок з Чісорою був досить одностороннім, але зараз дуже важко уявити суперважкоатлета, який здатний змагатися з Ф'юрі. Я думаю, що серед них усіх найкращі шанси у Олександра Усика.

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Усик - мій дуже хороший друг. Я не його промоутер, але у нас завжди були дружні стосунки. Він найкращий друг Ломаченка, тому я дуже добре його знаю. Я думаю, що Усик здатний дати Тайсону Ф'юрі дуже хороший бій, тому що він дуже хоробрий і приголомшливий боксер", - наводить слова Арума FightHype.

Також Боб Арум розповів, як просуваються переговори з організації бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

"Я думаю, що обидва бійці хочуть битися, і це великий крок у правильному напрямку. Ми вислуховуємо пропозиції по всьому світу. Сподіваюся, що наступного тижня ми анонсуємо бій. Поєдинок може відбутися на Близькому Сході або на "Уемблі" перед очима 95 тисяч осіб. В даний час британські вболівальники підтримують бокс так, як більше ніде в світі. Ми зібрали 65 тисяч фанатів на бою Ф'юрі - Чісора, і це був аншлаг. Нам дозволили впустити на стадіон всього 60 тисяч осіб", - сказав Арум.

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі відбудеться в лютому або березні 2023 року.

Усик - Ф'юрі: перед боєм

Тайсон Ф'юрі здобув на профі-рингу 33 перемоги (24 - нокаутом), ще один його поєдинок завершився внічию.

В останньому бою "Циганський король" переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Дерека Чісору.

Після перемоги над Чісорою Тайсон викликав Усика на бій, грубо образивши при цьому українця. Олександр підійшов до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

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