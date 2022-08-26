Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і володар пояса The Ring Олександр Усик став першим у рейтингу найкращих боксерів сучасності незалежно від вагових категорій за версією журналу The Ring.
Перемога в реванші над Ентоні Джошуа дозволила українському боксеру змістити з першої позиції рейтингу чемпіона світу за версіями WBC, WBA і IBF в найлегшому дивізіоні японця Наою Іноуе. На третьому місці залишився чинний володар титулу WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Примітно, що Усик став першим боксером суперважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому вдалося очолити рейтинг The Ring незалежно від вагової категорії. До цього більше 30 років цей рейтинг не очолювали представники хевівейта.
Оновлений рейтинг найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії від The Ring
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Еррол Спенс (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Дмитро Бівол (Киргизія)
- Джош Тейлор (Великобританія)
- Джермелл Чарло (США)
- Артур Бетербієв (Канада)
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав титул The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Очікується, що в найближчому майбутньому Олександр Усик проведе бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Скандальний британець прийняв виклик Усика, який заявив про бажання вийти в ринг проти Ф'юрі після перемоги над Джошуа.