Олександр Усик став першим у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і володар пояса The Ring Олександр Усик став першим у рейтингу найкращих боксерів сучасності незалежно від вагових категорій за версією журналу The Ring.

Перемога в реванші над Ентоні Джошуа дозволила українському боксеру змістити з першої позиції рейтингу чемпіона світу за версіями WBC, WBA і IBF в найлегшому дивізіоні японця Наою Іноуе. На третьому місці залишився чинний володар титулу WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Примітно, що Усик став першим боксером суперважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому вдалося очолити рейтинг The Ring незалежно від вагової категорії. До цього більше 30 років цей рейтинг не очолювали представники хевівейта.

Оновлений рейтинг найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії від The Ring

Олександр Усик (Україна)

Наоя Іноуе (Японія)

Теренс Кроуфорд (США)

Еррол Спенс (США)

Сауль Альварес (Мексика)

Василь Ломаченко (Україна)

Дмитро Бівол (Киргизія)

Джош Тейлор (Великобританія)

Джермелл Чарло (США)

Артур Бетербієв (Канада)

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав титул The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Очікується, що в найближчому майбутньому Олександр Усик проведе бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Скандальний британець прийняв виклик Усика, який заявив про бажання вийти в ринг проти Ф'юрі після перемоги над Джошуа.

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