Олександр Усик хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі в Києві.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик розповів, чи планує він завершити кар'єру, якщо не вдасться організувати поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Напередодні український боксер зазначив, що готовий битися тільки з Ф'юрі, інші бої йому не такі цікаві.

"Хочу з ним бій. Він каже, що Король. Це буде гучний бій. Всіх бомжами обзиває. У мене прописка є, навіть будинок.

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Про завершення кар'єри не думаю. Хочу ще на НСК "Олімпійський" вийти на бій. Після того, як там вдруге поб'ю Ф'юрі, можна і на пенсію", - сказав Усик на пресконференції.

Також український чемпіон зазначив, що Тайсона Ф'юрі неможливо буде умовити на бій на НСК "Олімпійський". Усик вважає, що британець побоїться битися в столиці України.

"Думаю, зараз це нереально. Він відчуває, що тут земля силу дає. Тут же навіть наші цигани за мене будуть, а не за нього.

Може бути, вже на другий бій з ним. Треба буде йому що-небудь пообіцяти. Може, коня йому подаруємо. Але це все в мріях. Можемо тільки помріяти.

У грудні бій з Ф'юрі неможливий з двох причин. По-перше, є деякі старі травми, які потрібно залікувати. По-друге, я не хочу боксувати в грудні. Я хочу побути з дітьми, хочу до хлопців поїхати на передову. Є багато справ тут.

Тайсон нехай попрацює трохи, схудне. Та й келих з пивом нехай у нього заберуть, тому що він пиво, напевно, п'є так, як ми воду. Може бути, воно корисніше, я не знаю", – сказав Усик.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

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