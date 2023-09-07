Філіп Хргович впевнений, що він може перемогти Усика і не хоче йти на поступки українцю.

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович розповів, чи готовий він піти на поступки і дозволити Олександру Усику провести бій з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

Хорватський боксер зазначив, що може відмовитися від бою з українцем тільки якщо йому запропонують "божевільну суму" в якості відступних.

"Я не погоджуся на відступні. Можливо, хіба що на якусь божевільну суму, але мені здається, що її мені не запропонують. Я відчуваю, що можу перемогти Усика і побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Я можу заробити набагато більше, ніж ці відступні.

Це повинна бути божевільна сума, але я не хочу ніяких відступних. Як я вже сказав, мені здається, що я можу перемогти Усика. Якщо я його поб'ю, то зможу заробити набагато більше", - сказав Хргович в коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі міг відбутися в квітні цього року, але команди боксерів не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

У серпні Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа і захистив пояси IBF, IBO, WBA і WBO.

Після перемоги над Дюбуа український боксер знову заявив про бажання битися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні. Потенційною датою для цього поєдинку розглядають січень 2024 року.

Перешкодити організації бою Усик - Ф'юрі може Філіп Хргович. Хорватський боксер є обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє українець. Таким чином, Олександру, найімовірніше, доведеться провести ще один захист в найближчому майбутньому.

Повідомляється, що бій Усик - Хргович можуть провести до кінця цього року.

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